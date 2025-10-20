Stramaccioni racconta l’aneddoto di Roma Inter | Dopo il dribbling tentato da Pio Esposito Acerbi e Barella se lo sono mangiato! Questo fa capire una cosa

Internews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, pone l’attenzione su quanto successo contro la Roma dopo un dribbling tentato da Pio Esposito. L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, ospite negli studi di DAZN, ha svelato un curioso aneddoto su Francesco Pio Esposito. Durante Roma-Inter, dopo un tentativo di dribbling “di troppo”, il giovane attaccante è stato platealmente ripreso dai senatori della squadra. In particolare, il difensore Francesco Acerbi ha quasi “preso per un orecchio” il compagno, invitandolo a giocare semplice. Secondo Stramaccioni, questo episodio dimostra quanto Esposito sia considerato e aiutato dal gruppo, che lo spinge a fare sempre la scelta giusta. 🔗 Leggi su Internews24.com

stramaccioni racconta l8217aneddoto di roma inter dopo il dribbling tentato da pio esposito acerbi e barella se lo sono mangiato questo fa capire una cosa

© Internews24.com - Stramaccioni racconta l’aneddoto di Roma Inter: «Dopo il dribbling tentato da Pio Esposito, Acerbi e Barella se lo sono mangiato! Questo fa capire una cosa»

Altre letture consigliate

stramaccioni racconta l8217aneddoto romaStramaccioni: "Chivu e Gasp hanno già dato un'impronta a Inter e Roma. La chiave sarà Calha" - Verso la sfida di sabato sera: "I big seguono Cristian, Gian Piero pressa e pensa verticale. Riporta msn.com

Stramaccioni: "Mi piace l'empatia di Gasperini alla Roma. Occhio al Milan senza coppe" - Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha espresso il proprio parere sulle panchine di Napoli e Inter facendo poi una panoramica anche ... Scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Stramaccioni Racconta L8217aneddoto Roma