Stramaccioni racconta l’aneddoto di Roma Inter | Dopo il dribbling tentato da Pio Esposito Acerbi e Barella se lo sono mangiato! Questo fa capire una cosa

Inter News 24 L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, pone l’attenzione su quanto successo contro la Roma dopo un dribbling tentato da Pio Esposito. L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, ospite negli studi di DAZN, ha svelato un curioso aneddoto su Francesco Pio Esposito. Durante Roma-Inter, dopo un tentativo di dribbling “di troppo”, il giovane attaccante è stato platealmente ripreso dai senatori della squadra. In particolare, il difensore Francesco Acerbi ha quasi “preso per un orecchio” il compagno, invitandolo a giocare semplice. Secondo Stramaccioni, questo episodio dimostra quanto Esposito sia considerato e aiutato dal gruppo, che lo spinge a fare sempre la scelta giusta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stramaccioni racconta l’aneddoto di Roma Inter: «Dopo il dribbling tentato da Pio Esposito, Acerbi e Barella se lo sono mangiato! Questo fa capire una cosa»

