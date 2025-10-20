Strage Paupisi | Antonia Ocone presenta segni di risveglio
Tempo di lettura: < 1 minuto Presenta iniziali segni di risveglio Antonia Ocone, la diciassettenne ridotta in fin di vita dall’aggressione violenta del padre Salvatore nella loro abitazione a Paupisi il 30 settembre scorso. Nel bollettino medico dell’ospedale “Neuromed” di Pozzilli (Isernia), dove la ragazza si trova ricoverata, si legge che “la paziente allo stato attuale è tracheostomizzata, in respiro spontaneo”. “I parametri vitali sono stabili. Presenta iniziali segni di risveglio mentre permangono i deficit motori dell’emilato destro. Si è in attesa di risonanza magnetica encefalo di controllo”, conclude la nota medica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
