Strage di Paupisi Antonia Ocone presenta segni di risveglio | ?I parametri vitali sono stabili
Dopo giorni di apprensione, ecco che presenta iniziali segni di risveglio, Antonia Ocone, la diciassettenne ridotta in fin di vita dall'aggressione violenta del padre Salvatore nella loro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Scopri altri approfondimenti
Trasferito nel carcere di Benevento Salvatore Ocone, l’autore della strage familiare di Paupisi lo scorso 30 settembre. L’uomo ha lasciato il penitenziario di Campobasso, dove si trovava in isolamento dal giorno dell’arresto #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X
LabTv. . Resta in isolamento nel carcere di Campobasso Salvatore Ocone, autore della strage familiare di Paupisi. L'uomo, arrestato il 30 Settembre scorso, ha ripreso ad assumere i farmaci prescritti dai medici. Si attende ora una possibile perizia psichiatrica - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Paupisi, Antonia Ocone presenta segni di risveglio - Dopo giorni di apprensione, ecco che presenta iniziali segni di risveglio, Antonia Ocone, la diciassettenne ridotta in fin di vita dall'aggressione violenta del padre Salvatore nella ... Si legge su msn.com
Lieve miglioramento per Antonia Ocone: ha aperto gli occhi, ma non parla - La ragazza lotta per la vita ricoverata al Neuromed di Pozzilli. Lo riporta rainews.it
Strage di Paupisi, Antonia respira da sola ma non è fuori pericolo. Il padre trasferito a Benevento - La sedicenne ferita dal padre nella notte del 30 settembre è ancora ricoverata al Neuromed di Pozzilli. Scrive primonumero.it