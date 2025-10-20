Strage di Paupisi Antonia Ocone presenta segni di risveglio | ?I parametri vitali sono stabili

Dopo giorni di apprensione, ecco che presenta iniziali segni di risveglio, Antonia Ocone, la diciassettenne ridotta in fin di vita dall'aggressione violenta del padre Salvatore nella loro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

strage paupisi antonia oconeStrage di Paupisi, Antonia Ocone presenta segni di risveglio - Dopo giorni di apprensione, ecco che presenta iniziali segni di risveglio, Antonia Ocone, la diciassettenne ridotta in fin di vita dall'aggressione violenta del padre Salvatore nella ... Si legge su msn.com

strage paupisi antonia oconeLieve miglioramento per Antonia Ocone: ha aperto gli occhi, ma non parla - La ragazza lotta per la vita ricoverata al Neuromed di Pozzilli. Lo riporta rainews.it

Strage di Paupisi, Antonia respira da sola ma non è fuori pericolo. Il padre trasferito a Benevento - La sedicenne ferita dal padre nella notte del 30 settembre è ancora ricoverata al Neuromed di Pozzilli. Scrive primonumero.it

