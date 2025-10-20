Strage di Gorla, una memoria di cui istituzionalizzare il ricordo. Il 20 ottobre, giorno in cui nel 1944 la scuola elementare Francesco Crispi di Gorla fu teatro di una tragica strage aerea alleata, è prossimo a diventare ufficialmente la “ Giornata del Ricordo per i Piccoli Martiri di Gorla e di tutte le piccole vittime di guerra ”. La Camera dei Deputati si appresta infatti a discutere nel prossimo mese la proposta di legge. Una proposta già licenziata all’unanimità in Commissione Affari Costituzionali. Promossa da Fratelli d’Italia su impulso della sottosegretaria Paola Frassinetti. E sostenuta con convinzione da lunga data dal deputato Riccardo De Corato, (deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi), l’iniziativa mira a iscrivere questa ferita profonda nella memoria storica nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Strage di Gorla: il 20 ottobre sarà la Giornata del Ricordo di quei piccoli martiri. La proposta di legge in Aula