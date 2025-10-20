Strage di Castel d' Azzano cordoglio al comando provinciale dell' Arma La deputata Tassinari | Le forze dell' ordine vanno sostenute sempre
La deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Emilia-Romagna, Rosaria Tassinari, ha fatto visita questa mattina al comando provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, guidato dal Colonnello Di Pilato, per esprimere “vicinanza e cordoglio” all’Arma dei Carabinieri dopo la tragica strage. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Christian racconta il suo addio al padre morto nella strage di Castel d’Azzano tra commozione e dignità: «Mio padre era sempre ironico e sereno. Ce la metterò tutta per essere felice come voleva lui» - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Castel d'Azzano, una raccolta fondi per i familiari dei tre carabinieri morti. Come aderire - X Vai su X
Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri ... tg24.sky.it scrive
Strage di Castel d’Azzano, il ricordo dei sopravvissuti: “C’era odore di gas, ma strumenti non davano valori alti” - I colleghi sopravvissuti all'esplosione di Castel d'Azzano hanno ricordato i tragici momenti prima della deflagrazione all'interno del casolare dei fratelli ... Da fanpage.it
La strage di Castel d’Azzano: gara di solidarietà per le famiglie dei carabinieri uccisi - Emergono intanto novità dall'inchiesta: Maria Luisa e Franco Ramponi denunciarono il fratello Dino per fermare il pignoramento ... Da rainews.it