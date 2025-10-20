Strage deposito Eni di Calenzano la procura dispone il dissequestro dell' area
Nei giorni scorsi, il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani aveva fatto sapere che, a seguito di un incontro tra Eni e la prefettura di Firenze, la società aveva deciso di cessare ogni attività legata alla distribuzione di carburanti del deposito di via Erbosa. E nelle scorse ore, la procura di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
