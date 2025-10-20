Stop all’educazione affettiva a scuola mentre continua la violenza sulle donne | un tempismo agghiacciante
Nel giorno in cui una ragazza di 29 anni è stata uccisa con 34 coltellate, la maggioranza in Commissione Cultura approva un emendamento che vieta per legge l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole primarie e medie. Un tempismo agghiacciante, che racconta meglio di qualsiasi discorso la distanza abissale tra la realtà e le scelte di chi governa. Mentre nel Paese continua una strage silenziosa, oltre settanta donne uccise dall’inizio dell’anno, la risposta politica non è più prevenzione, non è più educazione, non è più consapevolezza. È censura. È paura. È oscurantismo. Si sceglie di impedire alle nuove generazioni di imparare il rispetto, di comprendere le emozioni, di costruire relazioni sane, di riconoscere la violenza prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Educazione sessuale a scuola, Valditara: “No a teorie gender e indottrinamento. Stop alle strumentalizzazioni da parte dell’opposizione” - X Vai su X
STOP ALL' EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE NELLE SCUOLE. Ma cosa stiamo davvero perdendo come società? Ogni giorno la cronaca ci mette davanti a fatti che parlano di violenza, mancanza di empatia, difficoltà relazionali. Episodi che ci interro - facebook.com Vai su Facebook
Stop progetti di educazione affettivo-sessuale fino alle medie, il Pd: "Ostacolo al contrasto della violenza contro le donne". Gerosa: "Si crea confusione volontariamente" - Così l'assessora Francesca Gerosa respinge le polemiche sul disegno di legge del ministro Valditara sull'educazio ... Segnala ildolomiti.it
Stop ai progetti di educazione affettivo-sessuale fino alle medie, le Ostetriche: “Inaccettabile. Il vuoto rischia di essere colmato da sapere 'virtuale' non controllato” - Dopo il via libera arrivata alla Commissione cultura della Camera per vietare, di fatto, i progetti di educazione affettiva e sessuale a ragazzi e ragazzi fino alle scuole medie (Qui Articolo) ... Da ildolomiti.it
Educazione affettiva. Bufera sul divieto a scuola: "Governo oscurantista" - Il sindaco Mezzetti critica l’emendamento che ha avuto il via libera alla Camera. Secondo msn.com