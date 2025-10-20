Stop all’educazione affettiva a scuola mentre continua la violenza sulle donne | un tempismo agghiacciante

Nel giorno in cui una ragazza di 29 anni è stata uccisa con 34 coltellate, la maggioranza in Commissione Cultura approva un emendamento che vieta per legge l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole primarie e medie. Un tempismo agghiacciante, che racconta meglio di qualsiasi discorso la distanza abissale tra la realtà e le scelte di chi governa. Mentre nel Paese continua una strage silenziosa, oltre settanta donne uccise dall’inizio dell’anno, la risposta politica non è più prevenzione, non è più educazione, non è più consapevolezza. È censura. È paura. È oscurantismo. Si sceglie di impedire alle nuove generazioni di imparare il rispetto, di comprendere le emozioni, di costruire relazioni sane, di riconoscere la violenza prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

