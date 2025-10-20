Stop al gas russo | ok del Consiglio Ue no di Slovacchia e Ungheria Budapest | Uccide nostra sicurezza energetica

Luce verde del Consiglio Ue sulla proposta di regolamento per lo stop alla fornitura di gas russo in Unione Europea a causa della guerra di aggressione russa in Ucraina. Solo due Paesi, Ungheria e Slovacchia, si sono espressi in senso contrario. Divieto totale a partire dal primo gennaio 2028. Il regolamento, si legge in una nota, costituisce un elemento centrale della tabella di marcia REPowerEU dell’Ue per porre fine alla dipendenza dall’energia russa, a seguito del fatto che la Russia usi le forniture come arma e delle ripetute interruzioni delle forniture di gas all’Ue, con effetti significativi sul mercato energetico europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stop al gas russo: ok del Consiglio Ue, no di Slovacchia e Ungheria. Budapest: “Uccide nostra sicurezza energetica”

