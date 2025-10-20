Stop al gas russo arriva il via libera dei governi Ue | forniture interrotte entro la fine del 2027 L’Italia vota sì ma avverte | L’Ue monitori i prezzi

Via libera del Consiglio Ue allo stop delle importazioni di gas russo entro il 2027. I ministri dell’Energia dei 27 paesi Ue hanno approvato la proposta della Commissione europea con due soli voti contrari, quelli di Ungheria e Slovacchia, che non solo sono i più dipendenti dalle forniture di Mosca ma sono anche quelli politicamente più vicini al Cremlino. «L’Ue potrà ottenere la sua indipendenza energetica. Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento ai suoi cittadini e, non da ultimo, per sostenere l’Ucraina», scrive sui social Dan Jorgensen, commissario Ue all’energia. La tabella di marcia di Bruxelles e la spinta di Trump. 🔗 Leggi su Open.online