Stop al gas russo arriva il via libera dei governi Ue | forniture interrotte entro la fine del 2027 L’Italia vota sì ma avverte | L’Ue monitori i prezzi
Via libera del Consiglio Ue allo stop delle importazioni di gas russo entro il 2027. I ministri dell’Energia dei 27 paesi Ue hanno approvato la proposta della Commissione europea con due soli voti contrari, quelli di Ungheria e Slovacchia, che non solo sono i più dipendenti dalle forniture di Mosca ma sono anche quelli politicamente più vicini al Cremlino. «L’Ue potrà ottenere la sua indipendenza energetica. Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento ai suoi cittadini e, non da ultimo, per sostenere l’Ucraina», scrive sui social Dan Jorgensen, commissario Ue all’energia. La tabella di marcia di Bruxelles e la spinta di Trump. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Via libera dei ministri Ue a maggioranza: stop al gas russo dal 1° gennaio 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Stop al gas russo, arriva il via libera dei governi Ue: forniture interrotte entro la fine del 2027. Ungheria e Slovacchia votano contro - X Vai su X
STOP AL GAS RUSSO - I ministri dell'Energia dell'Unione europea, riuniti in Lussemburgo, hanno deciso: c'è il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione Ue sullo stop a gas tramite gasdotto e gnl dalla Russ ... Secondo 9colonne.it
Ue approva lo stop all’import del gas russo - I ministri dell’Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi c ... Come scrive sassarinotizie.com
Via libera ministri Ue a maggioranza su stop al gas russo - I ministri dell'Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi. swissinfo.ch scrive