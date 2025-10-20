Sto piangendo mi tremano le mani Emma Marrone commuove tutti | le immagini

Emma Marrone torna a far parlare di sé, ma questa volta non solo per la musica. Dopo l’uscita del nuovo singolo “Brutta Storia”, che segna il suo attesissimo ritorno sulle scene, la cantante salentina ha commosso il web con un gesto profondamente personale e carico di significato. Un momento intimo, condiviso sui social, che ha toccato il cuore dei fan e ha mostrato ancora una volta il legame indissolubile che la unisce al padre Rosario, scomparso poco più di tre anni fa. Il nuovo brano, già amatissimo dal pubblico, anticipa il prossimo progetto discografico di Emma e sta dominando le piattaforme musicali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it