Stilo weekend da campioni | dal deserto del Marocco alle piste di Portimão
Un altro fine settimana, un’altra ondata di successi internazionali per Stilo. Dai deserti del Marocco alle prove del Central Europe Rally, fino alla sfida di endurance di Portimão, i campioni del motorsport mondiale hanno scelto ancora una volta i caschi Stilo per correre e vincere ai massimi livelli. Dominio nel FIA World Rally-Raid Championship Nel . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
