Stellantis ultima settimana per la produzione della Jeep Renegade a Melfi;10 anni dopo l’arrivo nel 2014 la linea si spegne
Lo stabilimento lucano di Stellantis avvia la produzione dei nuovi modelli su piattaforma Stla Medium, mentre dal 2015 a oggi gli occupati sono scesi da 7.240 a 4.670 unità e l’indotto teme pesanti ricadute Ultima settimana di produzione per la Jeep Renegade, storico modello della casa americ. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Presentata nel 2022, la Tonale è stata l’ultima Alfa Romeo progettata prima della costituzione del Gruppo Stellantis, quando, di fatto, tutte le attività sono passate sotto il controllo francese. Adesso, dopo i primi quattro anni di vita, arriva il restyling canonico che, - facebook.com Vai su Facebook
Stellantis, Elkann difende il maxi-investimento in Usa: fa bene anche all’Italia. Filosa incontra i sindacati - Il presidente difende il piano da 13 miliardi: se Stellantis è forte in Usa, è forte anche in Italia. Come scrive milanofinanza.it
Stellantis ferma la produzione Jeep negli Usa: carenza di alluminio dopo l’incendio al fornitore Novelis - Il gruppo di Filosa stoppa per tre settimane la produzione dei modelli Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer nello stabilimento di Warren Truck in Michigan. Segnala milanofinanza.it
Stellantis, Melfi dice addio alla Renegade, attesa per l’incontro con il ceo Filosa - La settimana scorsa è arrivato lo stop alla produzione del modello Jeep realizzato in Italia dal 2014 - Lo riporta msn.com