Stellantis sfida Bruxelles | Serve cambiare le regole verdi Filosa smonta il dogma elettrico

C’era una volta il Green Deal. Quel patto verde, iper-virtuoso e vagamente nordico che prometteva all’Europa un futuro pulito, elettrico e — dettaglio non secondario — inaccessibile ai più visti i costi. Oggi, a Torino, Antonio Filosa, il nuovo ceo di Stellantis chiesto ai sindacati italiani una mano per smontare Bruxelles. Non proprio una passeggiata. Ma tant’è: «Serve cambiare le regole Ue sull’auto», ha detto nella riunione tenuta nel quartier generale torinese del gruppo. Il sottotesto è chiaro: le regole verdi vanno riviste, ritarate e possibilmente spedite in prepensionamento con il rito abbreviato, perché nel frattempo le fabbriche (italiane, in particolare) languono e i clienti — tanto per cambiare — non comprano quello che da Bruxelles vorrebbero che acquistassero. 🔗 Leggi su Panorama.it

