Appena 265.490 veicoli prodotti nei primi tre trimestri del 2025. Filosa incontra i sindacati a Mirafiori per discutere del rilancio, ma nello stabilimento si punta a 100.000 unità l’anno con la nuova 500 ibrida «Le opportunità per Stellantis negli Stati Uniti sono grandi, e se siamo forti lì. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Stellantis investe 13 miliardi negli USA: Elkann rassicura sull’Italia, ma in 9 mesi crollo del 31,5% della produzione nazionale