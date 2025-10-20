Torino, 20 ott. - (Adnkronos) - Al settore automobilistico "serve rivedere la regolamentazione europea, che non tiene in debito conto della realtà del mercato e del contesto industriale. Questo è un obiettivo collettivo: stiamo lavorando intensamente con l'Acea e direttamente con la Commissione Europea". lo ha sottolineato - a quanto riferiscono fonti presenti all'incontro - l'ad di Stellantis Antonio Filosa nell'incontro a Torino con una folta rappresentanza sindacale, alla quale ha spiegato che "per fare tutto questo abbiamo bisogno del supporto di tutti gli stakeholder, ed in particolare delle organizzazioni sindacali di tutte le aree in cui operiamo, a partire da voi, qui dove abbiamo un grande piano che si chiama 'Piano Italia' ". 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Stellantis: Filosa, produzione si rilancia solo con regole Ue più realistiche**