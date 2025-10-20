Stellantis Filosa incontra i sindacati Italia al centro della nostra visione strategica regole europee vanno riviste

Ildenaro.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORINO (ITALPRESS) – “Serve rivedere la regolamentazione europea, che non tiene in debito conto la realtà del mercato e del contesto industriale. Questo è un obiettivo collettivo: stiamo lavorando intensamente con l’Acea e direttamente con la Commissione europea. Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno del supporto di tutti gli stakeholder e in particolare delle organizzazioni sindacali di tutte le aree in cui operiamo, a partire da voi qui in Italia dove abbiamo un grande piano che si chiama Piano Italia”. Così il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, durante l’incontro in corso nello stabilimento Mirafiori di Torino con le organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

stellantis filosa incontra sindacatiStellantis, il ceo Filosa ai sindacati: aiutateci a cambiare le regole Ue, solo così si rilancia la produzione - L’ad di Stellantis incontra i sindacati italiani a Mirafiori e chiede il loro appoggio per modificare le regole Ue sull’auto: obiettivi non raggiungibili, solo con regole più realistiche si può rilanc ... Lo riporta milanofinanza.it

stellantis filosa incontra sindacatiStellantis, il nuovo CEO Antonio Filosa ai sindacati: “Aiutateci a cambiare le regole europee. Solo così rilanceremo la produzione” - È iniziata oggi, al Centro Stile Fiat di Torino, la nuova stagione dei rapporti tra Stellantis e i sindacati italiani ... Riporta automoto.it

stellantis filosa incontra sindacatiStellantis, parla il CEO Antonio Filosa: 400 nuove assunzioni e focus sul Piano Italia, e sull'Europa... "serve una strategia più realistica" - Con 400 nuove assunzioni a Mirafiori per la produzione della Fiat 500 ibrida, Stellantis riaccende i motori dell’industria italiana ... Si legge su automoto.it

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Filosa Incontra Sindacati