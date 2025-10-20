Stellantis Filosa incontra i sindacati Italia al centro della nostra visione strategica regole europee vanno riviste
TORINO (ITALPRESS) – “Serve rivedere la regolamentazione europea, che non tiene in debito conto la realtà del mercato e del contesto industriale. Questo è un obiettivo collettivo: stiamo lavorando intensamente con l’Acea e direttamente con la Commissione europea. Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno del supporto di tutti gli stakeholder e in particolare delle organizzazioni sindacali di tutte le aree in cui operiamo, a partire da voi qui in Italia dove abbiamo un grande piano che si chiama Piano Italia”. Così il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, durante l’incontro in corso nello stabilimento Mirafiori di Torino con le organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Scopri altri approfondimenti
Aspettando l'incontro. Stellantis, i sindacati a Filosa: "A Torino produrre un modello di massa". I leader nazionali dei metalmeccanici a confronto con il nuovo amministratore delegato a Mirafiori: "La 500 ibrida non basta". Vai al link https://www.rainews.it/tg - facebook.com Vai su Facebook
#Stellantis condivide "con il presidente #Trump l'obiettivo di riportare gli Stati Uniti ad avere un sistema manifatturiero automobilistico molto forte": così il Ceo Antonio Filosa ha spiegato a CNBC il mega piano di investimenti da 13 miliardi di dollari negli Usa. "A - X Vai su X
Stellantis, il ceo Filosa ai sindacati: aiutateci a cambiare le regole Ue, solo così si rilancia la produzione - L’ad di Stellantis incontra i sindacati italiani a Mirafiori e chiede il loro appoggio per modificare le regole Ue sull’auto: obiettivi non raggiungibili, solo con regole più realistiche si può rilanc ... Lo riporta milanofinanza.it
Stellantis, il nuovo CEO Antonio Filosa ai sindacati: “Aiutateci a cambiare le regole europee. Solo così rilanceremo la produzione” - È iniziata oggi, al Centro Stile Fiat di Torino, la nuova stagione dei rapporti tra Stellantis e i sindacati italiani ... Riporta automoto.it
Stellantis, parla il CEO Antonio Filosa: 400 nuove assunzioni e focus sul Piano Italia, e sull'Europa... "serve una strategia più realistica" - Con 400 nuove assunzioni a Mirafiori per la produzione della Fiat 500 ibrida, Stellantis riaccende i motori dell’industria italiana ... Si legge su automoto.it