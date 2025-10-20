Stellantis Filosa | 400 assunzioni a Mirafiori Piano Italia confermato
Milano, 20 ott. (askanews) – Quattrocento assunzioni a Mirafiori, rassicurazioni su Cassino, Melfi, Pomigliano e Atessa e la richiesta di aiuto per convincere l’Unione europea a cambiare le regole sulle emissioni che stanno affossando il mercato dell’auto. Sono le principali novità emerse dall’incontro, durato poco meno di un’ora e mezza, fra il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa e i sindacati al Centro Stile di Mirafiori a Torino. Si tratta del primo incontro di Filosa, insediatosi lo scorso giugno, con i sindacati in Europa a sottolineare l’importanza dell’Italia per il gruppo. “Oggi con voi voglio ribadire con fermezza il nostro impegno nei confronti dell’Italia, un Paese al centro della nostra visione strategica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lo ha annunciato l'ad di Stellantis, Antonio Filosa, incontrando i sindacati a Torino - facebook.com Vai su Facebook
#Stellantis condivide "con il presidente #Trump l'obiettivo di riportare gli Stati Uniti ad avere un sistema manifatturiero automobilistico molto forte": così il Ceo Antonio Filosa ha spiegato a CNBC il mega piano di investimenti da 13 miliardi di dollari negli Usa. "A - X Vai su X
Stellantis, parla il CEO Antonio Filosa: 400 nuove assunzioni e focus sul Piano Italia, e sull'Europa... "serve una strategia più realistica" - Con 400 nuove assunzioni a Mirafiori per la produzione della Fiat 500 ibrida, Stellantis riaccende i motori dell’industria italiana ... Si legge su automoto.it
Stellantis, Filosa: 400 assunzioni a Mirafiori, Piano Italia confermato - (askanews) – Quattrocento assunzioni a Mirafiori, rassicurazioni su Cassino, Melfi, Pomigliano e Atessa e la richiesta di aiuto per convincere l’Unione europea a cambiare le regole sul ... askanews.it scrive
Stellantis, Filosa ai sindacati: “A Mirafiori 400 nuove assunzioni a partire da febbraio” - Nel primo incontro a Torino con i leader dei sindacati metalmeccanici il nuovo ad annuncia nuovi ingressi nella storica fabbrica per la produzione della 500 ... Riporta repubblica.it