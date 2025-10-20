Stellantis annuncia 400 assunzioni a Mirafiori

Anche il destino di Termoli e Cassino è tra gli argomenti trattati nell'incontro tra il Ceo Filosa e i sindacati metalmeccanici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stellantis annuncia 400 assunzioni a Mirafiori

Scopri altri approfondimenti

@lancia_corse_official annuncia il suo grande ritorno nel Mondiale Rally @officialwrc e abbiamo avuto modo di sentire Jean Philippe Imparato, Head of Stellantis &You @mirafiori_stellantisandyouto #rally #racing #motorsport #tantaroba #rallydreamer #sp - facebook.com Vai su Facebook

Stellantis annuncia investimenti per 13 miliardi di $ negli USA mentre in #Italia tutto è fermo. La montagna di miliardi pubblici data negli anni a #Fiat e #Stellantis sono stati regalati agli #Agnelli e oggi alla politica di #Trump. @CremaschiG @Aramcheck76 @G - X Vai su X

Stellantis annuncia 400 assunzioni a Mirafiori - Anche il destino di Termoli e Cassino è tra gli argomenti trattati nell'incontro tra il Ceo Filosa e i sindacati metalmeccanici ... Come scrive gazzetta.it

Stellantis, Filosa conferma il Piano Italia e annuncia 400 assunzioni a Mirafiori. E ai sindacati chiede aiuto per cambiare le regole Ue - "Oggi con voi voglio ribadire con fermezza il nostro impegno nei confronti dell'Italia, un Paese al centro della nostra visione ... Scrive ildiariodellavoro.it

Stellantis, l'annuncio di Filosa: "400 assunzioni a Mirafiori da febbraio" - Ai sindacati: "Aiutateci a cambiare le norme europee". rainews.it scrive