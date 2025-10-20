Stella Banderas si è sposata | papà Antonio brinda con i paparazzi

Stella Banderas si è sposata: l’unica figlia dell’ex coppia composta da Melanie Griffith e Antonio Banderas, 29 anni, ha detto sì allo storico fidanzato Alex Gruszynski, e il padre era talmente entusiasta da decidere di brindare anche con i paparazzi accorsi sul posto. Stella Banderas si è sposata, la felicità di papà Antonio. La coppia si è sposata all’ Abadía Retuerta di Valladolid, in Spagna, un monastero del XII secolo trasformato in hotel e cantina di lusso. Le nozze si sono celebrate sabato 18 ottobre, ma già nei giorni precedenti gli invitati hanno iniziato ad arrivare per celebrare l’amore dei due giovani sposi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Stella Banderas si è sposata: papà Antonio brinda con i paparazzi

News recenti che potrebbero piacerti

Stella Banderas e Alex Gruszynski si sono sposati ieri all'Abadía Retuerta di Valladolid. La famiglia riunita ha celebrato l'amore dei due - X Vai su X

Delle nozze blindatissime della figlia di Antonio Banderas e di Melanie Griffith sappiamo poco ma grazie a una foto rubata possiamo intravedere il vestito scelto per il ricevimento - facebook.com Vai su Facebook

Stella Banderas si è sposata: papà Antonio brinda con i paparazzi - Stella Banderas si è sposata, la figlia di Melanie Griffith e Antonio Banderas, 29 anni, ha detto sì ad Alex Gruszynski. Come scrive amica.it

Antonio Banderas, le foto del matrimonio da favola di sua figlia Stella - Tra eleganza e molta privacy, Stella Banderas ha detto “sì” ad Alex Gruszynski in Spagna: un matrimonio intimo, romantico e pieno di emozioni ... Segnala dilei.it

Stella Banderas si è sposata: la figlia di Antonio Banderas e Melanie a nozze con Alex Gruszynski - Stella Banderas si è sposata: la figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith a nozze con Alex Gruszynski. Scrive msn.com