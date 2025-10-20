Stefano De Martino la presunta rottura con Carolina

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia d'amore tra Stefano De Martino e Carolina Tronelli potrebbe essere giunta al termine, riporta Dagospia, pare che fatale per la rottura sia stata la storia di hackeraggio di cui sono stati vittime quest'estate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

