Stefano De Martino e Caroline Tronelli | è già finita?

Dopo una breve passione estiva e dopo lo scandalo di hackeraggio, pare che sia già finita tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. La coppia era stata beccata insieme a Porto Cervo quest’estate. Sono state diverse le paparazzate e le notizie sulla neo-coppia. Stefano De Martino è uno degli uomini più chiacchierati del momento e dopo il grande successo ottenuto, il primo anno, con Affari Tuoi, appena è stato beccato in atteggiamenti intimi con una donna, subito il gossip è impazzito. Caroline Tronelli ha 24 anni, ha cercato di non alimentare il gossip sulla storia con De Martino, poi però i due sono finiti al centro dello scandalo a luglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

