Stefano De Martino e Caroline Tronelli | è già finita?
Dopo una breve passione estiva e dopo lo scandalo di hackeraggio, pare che sia già finita tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. La coppia era stata beccata insieme a Porto Cervo quest’estate. Sono state diverse le paparazzate e le notizie sulla neo-coppia. Stefano De Martino è uno degli uomini più chiacchierati del momento e dopo il grande successo ottenuto, il primo anno, con Affari Tuoi, appena è stato beccato in atteggiamenti intimi con una donna, subito il gossip è impazzito. Caroline Tronelli ha 24 anni, ha cercato di non alimentare il gossip sulla storia con De Martino, poi però i due sono finiti al centro dello scandalo a luglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
La puntata di Affari tuoi è stata decisamente turbolenta per Herbert Ballerina. Il comico prima ha pronunciato una battuta che ha fatto cadere le braccia a Stefano De Martino, poi ha rotto la scaletta di Gennarino ed è caduto. - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino: “Sanremo? Non è un mio problema. Io mi auguro che Carlo ne faccia qualcun altro. Credo che ci siano alternative migliori alla mia conduzione, io ho altro a cui pensare in questo momento” Da “Rumore” di @fanpage 1/2 - X Vai su X
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: è già finita? - Dopo una breve passione estiva e dopo lo scandalo di hackeraggio, pare che sia già finita tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. ilgiornale.it scrive
Stefano De Martino torna single - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... Lo riporta vanityfair.it
Stefano De Martino e Caroline Tronelli in crisi?/ Retroscena a La Volta Buona: “C’è stato stress pesante…” - Stefano De Martino e Caroline Tronelli, un periodo difficile dopo la fuga di immagini: il racconto sulla crisi a La Volta Buona. Si legge su ilsussidiario.net