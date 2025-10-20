Stefano De Martino di nuovo single ma non c’entra il video | crisi con Caroline Tronelli
Stefano De Martino è tornato single. Già interrotta la storia d’amore con Caroline Tronelli, come riportato da Vanity Fair. Il famoso conduttore, sempre più al centro dei riflettori per la sua sfida a distanza con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, non avrebbe trovato in lei, come in tante altre, la donna giusta per costruire qualcosa. Una separazione che giunge dopo settimane di silenzio, voci di corridoio che parlavano di crisi e indizi social. I motivi dell’addio. All’origine della rottura tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli potrebbe esserci il nome di Gilda Ambrosio. Sappiamo che l’imprenditrice e designer ha un rapporto speciale con il presentatore. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Perché proprio a me...”. Stefano De Martino spiazza e rattrista il pubblico in un momento difficile: “Non lo auguro a nessuno”. Cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino torna single - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... Da vanityfair.it
Affari Tuoi copia La Ruota Della Fortuna, la novità di Stefano De Martino per raggiungere Gerry Scotti - Affari Tuoi si allunga per bloccare La Ruota della Fortuna: la nuova strategia della Rai e di Stefano De Martino per cercare di raggiungere Gerry Scotti ... Riporta dilei.it
Stefano De Martino abbandona una trasmissione amatissima: è tempo di cambiare, addio al programma, ecco quale - Stefano De Martino è pronto a tentare nuove sfide televisive, per questo ha deciso di dire addio a una trasmissione storica. Segnala donnapop.it