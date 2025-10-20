Stefano De Martino di nuovo single ma non c’entra il video | crisi con Caroline Tronelli

Stefano De Martino è tornato single. Già interrotta la storia d’amore con Caroline Tronelli, come riportato da Vanity Fair. Il famoso conduttore, sempre più al centro dei riflettori per la sua sfida a distanza con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, non avrebbe trovato in lei, come in tante altre, la donna giusta per costruire qualcosa. Una separazione che giunge dopo settimane di silenzio, voci di corridoio che parlavano di crisi e indizi social. I motivi dell’addio. All’origine della rottura tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli potrebbe esserci il nome di Gilda Ambrosio. Sappiamo che l’imprenditrice e designer ha un rapporto speciale con il presentatore. 🔗 Leggi su Dilei.it

