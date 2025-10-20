Stefano Cucchi 16 anni dalla morte L' arresto le botte in caserma i depistaggi e le battaglie della sorella Ilaria

Da quel 22 ottobre 2009 sono passati quasi 16 anni: Stefano Cucchi, geometra 31enne romano, fu portato via da casa dai carabinieri, e in quella casa non tornò più. La sua storia ha. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Stefano Cucchi, 16 anni dalla morte. L'arresto, le botte in caserma, i depistaggi e le battaglie della sorella Ilaria

È morto Giovanni #Cucchi, il padre di Stefano. Aveva 77 anni ed era malato da tempo. Gran parte della sua vita l'ha trascorsa a lottare per la verità sulla morte del figlio, chiedendo che i carabinieri responsabili del pestaggio pagassero davanti alla giustizia. "S - facebook.com Vai su Facebook

È morto Giovanni #Cucchi, il padre di Stefano: il ricordo sui social dell'avvocato Anselmo, compagno della sorella Ilaria. #stefanocucchi - X Vai su X

Morto Giovanni Cucchi, il padre di Stefano e Ilaria. L'avvocato Anselmo: "Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio" - Accanto alla moglie Rita ha sostenuto la battaglia della figlia Ilaria sulla morte del loro secondogenito, Stefano Cucchi. Segnala ansa.it

Addio Giovanni Cucchi, le cause della morte del padre di Stefano e Ilaria Cucchi - L’avvocato Fabio Anselmo annuncia la scomparsa del padre di Stefano e Ilaria Cucchi: il suo commosso ricordo e la lettera del figlio letta in aula. Lo riporta libero.it

Giovanni Cucchi, morto il papà di Stefano e Ilaria: era malato da tempo, aveva 77 anni. «Hai dato voce a tuo figlio» - Accanto alla moglie Rita ha sostenuto la battaglia della figlia Ilaria sulla morte del loro secondogenito, Stefano Cucchi. Si legge su leggo.it