Stefani guarda al futuro | Il welfare integrativo può diventare un fiore all’occhiello
È durato oltre un’ora il confronto tra Confapi Padova e l’onorevole Alberto Stefani, candidato alla presidenza della Regione Veneto, nel nuovo appuntamento del ciclo di incontri che l’Associazione delle piccole e medie industrie ha avviato con i protagonisti della prossima tornata elettorale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
