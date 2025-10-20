Stefani guarda al futuro | Il welfare integrativo può diventare un fiore all’occhiello

Padovaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È durato oltre un’ora il confronto tra Confapi Padova e l’onorevole Alberto Stefani, candidato alla presidenza della Regione Veneto, nel nuovo appuntamento del ciclo di incontri che l’Associazione delle piccole e medie industrie ha avviato con i protagonisti della prossima tornata elettorale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Stefani Guarda Futuro Welfare