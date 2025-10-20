StatisticAll 2025 Fornasier Confindustria Veneto | I giovani se ne vanno perchè mancano pezzi al nostro puzzle territoriale

(Adnkronos) – Nell'immagine di un Veneto sempre comunque simbolo di un'economia in crescita, forte, di un indotto molto variegato, i giovani, però, lasciano questo territorio per restare nei confini nazionali o per andare al di fuori, per cercare impresa altrove: “C'è un trend che abbastanza impietoso, analizzato da Fondazione Nordest negli ultimi dieci anni, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Istat - Istituto Nazionale di Statistica. . StatisticAll Speech | Diretta 18 ottobre - Pomeriggio - facebook.com Vai su Facebook

#StatisticAllSpeech | Sabato 18 ottobre Un pomeriggio di confronti e conversazioni alla Loggia dei Cavalieri. Scopri tutti gli appuntamenti http://festivalstatistica.it/programma-2025-statisticall-speech… #StatisticAll #FestivaldellaStatisticaedellaDemografi - X Vai su X

StatisticAll 2025, Fornasier (Confindustria Veneto): "I giovani se ne vanno perchè mancano pezzi al nostro puzzle territoriale" - Con queste dichiarazioni, Riccardo Fornasier, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto, è intervenuto al panel ‘Lavoro, impresa e territorio. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

StatisticAll, i nuovi protagonisti visioni, linguaggi e persone a confronto - (Adnkronos) – Nella giornata di sabato StatisticAll 2025 affronterà il tema del lavoro con un viaggio tra diritti, tecnologie e dati che attraversa generazioni e saperi, con un unico filo conduttore: ... Lo riporta msn.com

Dal 16 al 19 ottobre torna StatisticAll, Festival della Statistica e della Demografia - (Adnkronos) – Dal 16 al 19 ottobre torna a Treviso StatisticAll – Festival della Statistica e della Demografia, giunto alla sua undicesima edizione. Riporta msn.com