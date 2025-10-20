StatisticAll 2025 | analizzate trasformazioni tecnologiche e lavorative attraverso i dati

Dal 16 al 19 ottobre, la città di Treviso ha ospitato l’undicesima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, dal titolo ‘Il Fattore Umano. Lavoro, società, intelligenze artificiali: la rivoluzione dei dati’. L’evento è stato occasione di confronto tra illustri personalità del settore per analizzare l’impatto delle trasformazioni tecnologiche attraverso dati concreti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - StatisticAll 2025: analizzate trasformazioni tecnologiche e lavorative attraverso i dati

Altri contenuti sullo stesso argomento

Istat - Istituto Nazionale di Statistica. . StatisticAll Speech | Diretta 18 ottobre - Pomeriggio - facebook.com Vai su Facebook

StatisticAll 2025: analizzate trasformazioni tecnologiche e lavorative attraverso i dati - Dal 16 al 19 ottobre, la città di Treviso ha ospitato l'undicesima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, dal titolo 'Il Fattore Umano. Lo riporta msn.com

StatisticAll 2025, ANGI main partner del Festival della Statistica: impegno per l’innovazione al servizio dei giovani e del futuro del lavoro - Ferrieri: “Innovazione e dati per valorizzare i giovani e rendere il fattore umano centrale nella rivoluzione digitale. Da romadailynews.it

StatisticAll 2025: dati e AI ridisegnano il futuro del lavoro giovanile - I dati ISTAT Incontrano l'Innovazione Angi: L'AI contro precarietà e barriere demografiche per il futuro dei giovani ... Come scrive msn.com