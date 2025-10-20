Stati generali delle Città Intelligenti NAStartUp porta l’innovazione del Sud a CityVision Padova
Definita dalle testate internazionali come “la Neverland delle startup e degli innovatori”, NAStartUp, punto di riferimento dell’innovazione italiana e hub dell’ecosistema meridionale, approda a Padova per un appuntamento speciale: la Convention Nazionale degli Stati Generali delle Città Intelligenti – CityVision, in programma il 20 e 21 ottobre 2025. Quest’anno, ad accompagnare le startup ci sarà Antonio Prigiobbo, Designer dell’Innovazione, fondatore e direttore di NAStartUp. In missione con lui, Massimo Morgante, tra i primi protagonisti che hanno contribuito a dare forma al progetto. Prigiobbo rappresenta il volto strategico dell’innovazione italiana, consulente e fractional manager per Pmi e corporate, mentre Morgante incarna lo spirito imprenditoriale più audace: imprenditore seriale e startupper di frontiera, è tra i primi in Italia a fondare un AI Lab, una factory che raccoglie tecnologie e processi legati all’intelligenza artificiale, mettendoli al servizio di professionisti, imprese e organizzazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
