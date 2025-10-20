Stati generali della cultura 2025 tappa a Palermo | la grande bellezza per lo sviluppo dell’Italia

Dopo le tappe di Napoli e Firenze, il percorso degli Stati Generali della Cultura 2025 delSole 24 Ore prosegue a Palermo, città di straordinaria ricchezza storica e culturale, crocevia di civiltà e tradizioni. Il Teatro Massimo ospiterà una mattinata di confronto e riflessione sul ruolo della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it