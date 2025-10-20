Stati Generali della Cultura 2025 a Palermo | il programma

Palermo accoglie gli Stati Generali della Cultura 2025. Dopo Napoli e Firenze, il tour del Sole 24 Ore fa tappa al Teatro Massimo. Una mattinata di dibattiti per analizzare il ruolo della cultura come motore di sviluppo, coesione sociale e innovazione per il futuro del Paese. Comunicato Stampa.Il Sole 24 Ore in collaborazione con Teatro Massimo di Palermo presentano gli STATI GENERALI DELLA CULTURA 2025. La grande bellezza per lo sviluppo dell’Italia.Dopo le tappe di Napoli e Firenze, il percorso degli Stati Generali della Cultura 2025 del Sole 24 Ore prosegue a Palermo, città di straordinaria ricchezza storica e culturale, crocevia di civiltà e tradizioni. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

