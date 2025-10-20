Statali Tfs pagato in 9 mesi ma solo fino a 50 mila euro
La manovra accelera il pagamento del Tfs agli statali. I soldi della liquidazione arriveranno dopo 9 mesi anziché 12, ma solo fino a 50 mila euro. Per gli importi superiori il Tfs. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
