Statali Tfs pagato in 9 mesi ma solo fino a 50 mila euro

Ilmessaggero.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra accelera il pagamento del Tfs agli statali. I soldi della liquidazione arriveranno dopo 9 mesi anziché 12, ma solo fino a 50 mila euro. Per gli importi superiori il Tfs. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

statali tfs pagato in 9 mesi ma solo fino a 50 mila euro

© Ilmessaggero.it - Statali, Tfs pagato in 9 mesi ma solo fino a 50 mila euro

Argomenti simili trattati di recente

Tfr e Tfs degli Statali, col pagamento differito si perdono in media 12mila euro. Le cifre - Il meccanismo attuale prevede che il Trattamento di fine servizio/rapporto (Tfs/Tfr) venga corrisposto ai dipendenti pubblici dopo 12 mesi se il pensionamento è di vecchiaia, 24 mesi se il ... Segnala tg24.sky.it

Statali, pagamento differito buonuscitaTfs: perdita media di quasi 12mila euro. Ecco perché - Il Tar delle Marche, per l’ennesima volta, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del pagamento differito del Trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Statali Tfs Pagato 9