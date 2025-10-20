Statali Tfs pagato in 9 mesi ma solo fino a 50 mila euro | ecco cosa cambia con la Manovra

Ilmessaggero.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra accelera il pagamento del Tfs agli statali. I soldi della liquidazione arriveranno dopo 9 mesi anziché 12, ma solo fino a 50 mila euro. Per gli importi superiori il Tfs. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

statali tfs pagato in 9 mesi ma solo fino a 50 mila euro ecco cosa cambia con la manovra

© Ilmessaggero.it - Statali, Tfs pagato in 9 mesi ma solo fino a 50 mila euro: ecco cosa cambia con la Manovra

Altre letture consigliate

statali tfs pagato 9Statali, Tfs pagato in 9 mesi ma solo fino a 50 mila euro - I soldi della liquidazione arriveranno dopo 9 mesi anziché 12, ma solo fino a 50 mila euro. Come scrive ilmessaggero.it

Tfr e Tfs degli Statali, col pagamento differito si perdono in media 12mila euro. Le cifre - Il meccanismo attuale prevede che il Trattamento di fine servizio/rapporto (Tfs/Tfr) venga corrisposto ai dipendenti pubblici dopo 12 mesi se il pensionamento è di vecchiaia, 24 mesi se il ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Statali Tfs Pagato 9