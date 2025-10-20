Start Cup Toscana 2025 | la competizione regionale per l’innovazione torna a Pisa
La Start Cup Toscana 2025, competizione tra gruppi di aspiranti imprenditori, torna con una nuova edizione dedicata alla valorizzazione delle idee innovative nate dalla ricerca scientifica, tecnologica, sociale e umanistica. L’iniziativa è rivolta a team composti da studenti, ricercatori e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
