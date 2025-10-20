Start Cup Toscana 2025 | la competizione regionale per l’innovazione torna a Pisa

Pisatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Start Cup Toscana 2025, competizione tra gruppi di aspiranti imprenditori, torna con una nuova edizione dedicata alla valorizzazione delle idee innovative nate dalla ricerca scientifica, tecnologica, sociale e umanistica. L’iniziativa è rivolta a team composti da studenti, ricercatori e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

start cup toscana 2025Start Cup Toscana: il 23 ottobre la finale all'Università Pisa - La Start Cup Toscana 2025, competizione tra gruppi di aspiranti imprenditori, torna con una nuova edizione dedicata alla valorizzazione delle idee ... Secondo gonews.it

START CUP TOSCANA: 23 OTTOBRE FINALE UNIVERSITÀ PISA (3) - Ai vincitori della Start Cup Toscana 2025 saranno assegnati premi in denaro messi a disposizione dalla Regione Toscana, con un riconoscimento di 5. Lo riporta 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Start Cup Toscana 2025