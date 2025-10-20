Stankovic Inter si accende l’interesse in Europa | non solo i nerazzurri nel futuro cosa può succedere
Inter News 24 Stankovic Inter, le ultime sul futuro del centrocampista serbo dopo il trasferimento al Club Brugge. Tutti i dettagli in merito. Dopo una positiva esperienza con il Lucerna in Svizzera, Aleksandar Stankovic ha deciso di fare il grande salto e trasferirsi al Club Brugge nell’estate del 2023, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. La decisione si è rivelata una mossa vincente, tanto che il centrocampista serbo si è subito imposto come titolare nella squadra belga, diventando uno degli elementi chiave della formazione allenata da Scott Parker. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nel suo intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Inter ha mantenuto un forte interesse per il giovane talento, avendo inserito nel contratto con il Club Brugge una doppia clausola di recompra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Dejan Stankovic Goal AS Roma 0-4 Inter Serie A 2008-09 #dejanstankovic #ASRoma #InterMilan #SerieA #footballhistory - facebook.com Vai su Facebook
Inter, dati da bilancio: Palacios costato 6,7 mln. Sucic costato 15,5 mln. Luis Henrique costato 24,5 mln. Josep Martinez costato 14,6 mln. Commissioni per Taremi ammontavano a 2,5 mln P. Stankovic è stato ceduto per 1,5 mln. Nel 2024/25 prodotti 14,7 mln d - X Vai su X
Inter, Stankovic:| 'Non parto, sto bene qua' - Ai microfoni di Inter Channel, parla Dejan Stankovic: "Sono stato molto fortunato in carriera. calciomercato.com scrive
Inter, Stankovic:| 'Per me giorni non facili' - Commenta, ai microfoni di Inter Channel, la vittoria di Cagliari Dejan Stankovic: "Sapevamo che era un campo difficile, perché il Cagliari è una squadra organizzatissima, ma ce l'abbiamo fatta, in una ... Come scrive calciomercato.com
Inter, A. Stankovic e l'impazienza per il Bruges: "Trattative intense, volevo venire qui" - L'ex centrocampista dell'Inter Aleksandar Stankovic, ceduto dai nerazzurri al Bruges nel corso dell'estate - m.tuttomercatoweb.com scrive