Stankovic Inter si accende l’interesse in Europa | non solo i nerazzurri nel futuro cosa può succedere

Inter News 24 Stankovic Inter, le ultime sul futuro del centrocampista serbo dopo il trasferimento al Club Brugge. Tutti i dettagli in merito. Dopo una positiva esperienza con il Lucerna in Svizzera, Aleksandar Stankovic ha deciso di fare il grande salto e trasferirsi al Club Brugge nell’estate del 2023, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. La decisione si è rivelata una mossa vincente, tanto che il centrocampista serbo si è subito imposto come titolare nella squadra belga, diventando uno degli elementi chiave della formazione allenata da Scott Parker. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nel suo intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Inter ha mantenuto un forte interesse per il giovane talento, avendo inserito nel contratto con il Club Brugge una doppia clausola di recompra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com