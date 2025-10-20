Stampare Due Pagine su un Foglio o sullo Stesso Lato

Unire due pagine su un foglio significa ridimensionare e posizionare due pagine di un documento sullo stesso lato di un singolo foglio A4, spesso in formato orizzontale o verticale. La stampa sullo stesso lato, invece, si riferisce al layout di più contenuti su una sola facciata, utile per brochure o documenti fronte-retro. Entrambe le tecniche sfruttano le funzioni di stampa standard di Windows, macOS e software specifici, come editor PDF. Il vantaggio è evidente: meno carta, meno ingombro e un aspetto più ordinato. Stampare in questo modo risponde a esigenze concrete. Ad esempio, un insegnante che prepara dispense per gli studenti può ridurre il numero di fogli da distribuire. 🔗 Leggi su Navigaweb.net