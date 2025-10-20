Stalking e vendetta sentimentale tra donne a Potenza l' intervento del Questore

Notizie.virgilio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donna ammonita a Potenza per atti persecutori: perseguitava la rivale in amore con messaggi e telefonate ossessive. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

stalking e vendetta sentimentale tra donne a potenza l intervento del questore

© Notizie.virgilio.it - Stalking e vendetta sentimentale tra donne a Potenza, l'intervento del Questore

Contenuti che potrebbero interessarti

Violenza sulle donne, aumentano stupri, stalking e maltrattamenti. I dati Criminalpol - Nel 2024, gli omicidi con vittime donne sono stati 113 (in calo del 6% rispetto al 2023), mentre i casi di violenza sessuale hanno raggiunto quota 6. Da tg24.sky.it

«Sono stata vittima di stalking». Ora è lei a finire nei guai: donna condannata per calunnia - Lui viene assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste. Riporta corriereadriatico.it

Violenza di genere a Napoli, i dati della Procura Donne: crescono i reati di maltrattamento, stalking e abusi - Un trend in crescita, parliamo di codice rosso, di reati consumati nei confronti di persone deboli (donne in ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Stalking Vendetta Sentimentale Donne