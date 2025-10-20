Stagno si ribalta con l' auto all' ingresso della Variante | grave 81enne

Sono gravi le condizioni di un 81enne che si è ribaltato con la propria vettura all'altezza dell'ingresso della Variante a Stagno intorno alle 16.50 di oggi, lunedì 20 ottobre. Gli automobilisti di passaggio hanno subito chiamato il 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

