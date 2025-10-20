Stadio Esseneto aperto il cantiere per l' impianto di illuminazione

Agrigentonotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via i lavori per la realizzazione dell'impianto di illuminazione allo stadio Esseneto. Le opere costeranno un milione di euro e sono state finanziate interamente con i fondi del piano di sviluppo e coesione.Il cantiere, che prevede la realizzazione delle torri faro e alcune opere connesse fra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

