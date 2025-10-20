Stadio Esseneto aperto il cantiere per l' impianto di illuminazione
Al via i lavori per la realizzazione dell'impianto di illuminazione allo stadio Esseneto. Le opere costeranno un milione di euro e sono state finanziate interamente con i fondi del piano di sviluppo e coesione.Il cantiere, che prevede la realizzazione delle torri faro e alcune opere connesse fra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’impianto di ILLUMINAZIONE dello STADIO ESSENETO. Un risultato ottenuto che nasce da un percorso di coerenza e impegno, iniziato quando ero capo di gabinetto vicario all’Assessorato regionale al Tur - facebook.com Vai su Facebook
Illuminazione allo stadio Esseneto: il cantiere è aperto - Dopo gli annunci dei mesi passati, il cantiere per la realizzazione dell’impianto di illuminazione ed efficientamento domotico dello stadio Esseneto ha preso vita. Si legge su grandangoloagrigento.it
Stadio Esseneto, lunedì iniziano i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione - Lunedì 20 ottobre, allo stadio Esseneto di Agrigento, inizieranno i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione. Si legge su grandangoloagrigento.it