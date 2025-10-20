Staccionata divelta | auto circolano nel parco costiero di Punta Serrone
Staccionata divelta e auto che circolano in mezzo alla macchia mediterranea. Anche in autunno si ripropongono i gesti di inciviltà che troppo spesso albergano nel parco costiero Punta Penne - Punta del Serrone, sulla litoranea nord. Il cancello di legno posto all'imbocco del parto, sul versante. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
#Incidente a #Borsea in via Savonarola, auto prende fuoco, divelta anche la recinzione. Dinamica da chiarire. Sul posto #vigilidelfuoco e #Suem118 - facebook.com Vai su Facebook
Staccionata divelta: auto circolano nel parco costiero di Punta Serrone - Anche in autunno si ripropongono i gesti di inciviltà che troppo spesso albergano nel parco costiero Punta Penne - Come scrive brindisireport.it
Porto Torres, auto si ribalta e finisce sulla staccionata: ferito incastrato nell’auto - Incidente stradale con un ferito a Porto Torres, sulla rotatoria per Platamona, in direzione Castelsardo. Da unionesarda.it