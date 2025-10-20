Stablecoin sì anzi no La Cina va in crisi sulle nuove monete
Per un momento anche la Cina era salita sul carro delle stablecoin. D’altronde, con gli Stati Uniti ormai prossimi ad aprire le porte della finanza tradizionale alle monete di ultima generazione (e con una ragionevole prospettiva di farlo anche con le criptomonete, che a differenza delle stablecoin non sono ancorate alla valuta sovrana), il Dragone non poteva restarsene con le mani in mano. Tanto è vero che già lo scorso mese di luglio Pechino aveva acconsentito ad alcune banche di Hong Kong di mettere a terra un primo progetto pilota, con alcune emissioni di prova. Ma negli ultimi mesi, qualcosa si deve essere inceppato. 🔗 Leggi su Formiche.net
