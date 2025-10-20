Sta molto male Barbara Hary rompe il silenzio su Vittorio Sgarbi | In che stato è

«Sta male, sta molto male. Non è vero che sta guarendo. Bisogna far subito qualcosa per salvarlo». Con queste parole, affidate a un’intervista alla Stampa, Barbara Hary rompe il silenzio sul reale stato di salute di Vittorio Sgarbi, suo ex compagno e padre della figlia Evelina. Le sue dichiarazioni gettano nuova luce su una vicenda che da mesi alimenta preoccupazioni e voci contrastanti. Secondo la Hary, il critico d’arte sarebbe tutt’altro che in ripresa, nonostante le foto e le apparizioni pubbliche diffuse di recente. «Guardi, l’altro giorno doveva andare ad Arpino per l’inaugurazione di una via, ma nessuno l’ha visto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Vittorio Sgarbi "sta molto male. Non ce la fa, è in uno stato pietoso". Le parole di Barbara Hary, ex del critico d'arte e madre della figlia Evelina - facebook.com Vai su Facebook

Perderla così però fa molto male... vinci 1-0, fin lì ottima gara, basta una palla inattiva per smontare un castello, perché la Roma vince ma il #MilanFemminile ha tanto da rimpiangere dopo la sconfitta di oggi. A Genova giochi male e vinci, qui a Fiorenzuola gio - X Vai su X

Sgarbi, “fate qualcosa per salvarlo”. Nessun miglioramento: sta molto male - Cresce la preoccupazione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Riporta iltempo.it

Come sta Vittorio Sgarbi, la madre di Evelina: “Falso che stia guarendo, sta molto male. Pesa 47 chili” - Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi, si dice profondamente preoccupata per le condizioni di salute del critico d’arte e afferma di non credere che ... Si legge su fanpage.it

Sgarbi, parla la mamma di Evelina: «Vittorio a Roma è isolato, sta male, molto male. Non è più l’uomo che conoscevo» - Le parole arrivano come un grido composto ma accorato, dal cuore di una donna che conosce bene il silenzio. Come scrive ilmattino.it