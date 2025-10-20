Squadra intona cori omofobi contro un cliente per festeggiare una vittoria chiuso un bar
Un bar della provincia di Palermo - di cui non viene specificato il nome, né il comune esatto in cui si trova - è stato chiuso per cinque giorni dal questore Maurizio Calvino. A far scattare il provvedimento, notificato dai carabinieri e con decorrenza dal 18 ottobre, seppur reso noto soltanto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
