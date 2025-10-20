Sport in tv oggi lunedì 20 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 20 ottobre, la nuova settimana comincia con una giornata di sport abbastanza interessante nonostante un menù non troppo ricco a livello quantitativo. I circuiti mondiali del tennis si avvicinano alle rispettive Finals con il primo turno di altri quattro tornei tra Asia ed Europa in cui saranno impegnati diversi azzurri sia al maschile che al femminile. Elisabetta Cocciaretto debutta al WTA 250 di Guangzhou contro la francese Diane Parry, mentre tra gli uomini iniziano la loro avventura nel main draw Lorenzo Sonego a Basilea con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e Luciano Darderi e Matteo Arnaldi a Vienna rispettivamente contro gli statunitensi Brandon Nakashima e Aleksandar Kovacevic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 20 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

