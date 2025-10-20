Sport in tv oggi lunedì 20 ottobre | il programma completo tra tennis ginnastica basket volley e Serie A

Dai tornei ATP e WTA con tanti azzurri in campo ai Mondiali di ginnastica artistica, fino a Cremonese-Udinese in Serie A e al big match Virtus Bologna-Cremona nel basket: tutti gli eventi e dove seguirli in diretta tv e streaming. La settimana comincia con un lunedì ricco di appuntamenti sportivi. Tennis protagonista con Cocciaretto, Sonego, Arnaldi e Darderi in campo tra Basilea, Vienna e Guangzhou. Spazio anche ai Mondiali di ginnastica artistica con qualificazioni maschili e femminili, e alla lotta con i Mondiali U23. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it