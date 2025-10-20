Sport e socialità nasce la bike room virtuale | pedalate in connessione remota con ciclisti di tutto il mondo
Un nuovo luogo dedicato allo sport, al benessere e alla socialità ha aperto le sue porte nel quartiere Cervese Sud. In via Perticara 50 è stata inaugurata ‘Cesena Virtual Bike Room’, realtà ideata da Manuel Biserna che, attraverso l’omonima associazione sportiva dilettantistica, mette insieme. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
