Sport & Beach Italian Tour 2025 | un grande successo tra le mete più active d’Italia

Jesolo, Cavallino-Treporti, Caorle, Grado, Lignano Sabbiadoro e Alghero: ecco come è andato il viaggio itinerante tra le località balneari italiane con più turismo attivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sport & Beach Italian Tour 2025: un grande successo tra le mete più active d’Italia

