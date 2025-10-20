Splendida notizia per un famoso conduttore Rai è arrivata la promozione e conquista la prima serata | ecco chi è

Splendida notizia per un noto volto Rai: arriva la promozione tanto attesa e la conquista definitiva della prima serata. Un riconoscimento che consacra una carriera costruita su rigore, competenza e ascolti da record. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Che brutta aria che tira in Rai, tra Milo Infante e Pierluigi Diaco la tensione è evidente: ecco il motivo Un volto Rai conquista la prima serata. Era partito come un esperimento estivo, ma oggi è diventato un appuntamento fisso del giovedì sera: Ore 14 di Sera ha superato ogni aspettativa, conquistando pubblico e vertici Rai. Il conduttore Milo Infante può finalmente brindare alla promozione definitiva: il suo programma, spin-off del popolare talk pomeridiano Ore 14, sarà confermato in prima serata fino a dicembre. 🔗 Leggi su Donnapop.it

