Spionaggio giornalisti e caso Paragon sentiti dai pm i direttori di Aise e Aisi

Periodicodaily.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il direttore dell'Agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna (Aise) Giovanni Caravelli e il direttore dell'Agenzia per le informazioni e la sicurezza interna (Aisi) Bruno Valensise sono stati sentiti come testimoni dai pm delle procure di Roma e Napoli, titolari dell’indagine sul caso Paragon, lo spionaggio di telefoni e conversazioni di giornalisti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

