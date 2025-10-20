Spintonato durante la partita ragazzo si frattura il polso I genitori del bullo pagano 12mila euro I giudici | L’educazione spetta a voi

Orizzontescuola.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sentenza del Tribunale di Piacenza (la n. 4312025, depositata lo scorso 9 ottobre) ha stabilito un importante principio in materia di responsabilità genitoriale, condannando i genitori di un adolescente al risarcimento di circa 12.000 euro per un'aggressione compiuta dal figlio minorenne ai danni di un coetaneo durante una partita di calcio al parco comunale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

