Spintonato durante la partita ragazzo si frattura il polso I genitori del bullo pagano 12mila euro I giudici | Atto di violenza intenzionale l’educazione spetta a mamma e papà

Orizzontescuola.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sentenza del Tribunale di Piacenza (la n. 4312025, depositata lo scorso 9 ottobre) ha ribadito un principio in materia di responsabilità genitoriale, condannando i genitori di un adolescente al risarcimento di circa 12mila euro per un'aggressione compiuta dal figlio minorenne ai danni di un coetaneo durante una partita di calcio al parco comunale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Spintonato Durante Partita Ragazzo